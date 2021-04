Poggipollini, Celani e Bianco suonano “The sound of silence” [IL VIDEO]

Il “Rumore del Silenzio“, finalmente, oggi approda a Torino. Lo speciale tour che ha visto riaccendere – per un giorno – le luci delle quattro principali location italiane per i grandi eventi di Bologna, Milano, Roma e, appunto Torino, toccherà il PalaAlpitour a partire dalle 10 di questa mattina sulle note suggestive del brano di Simon & Garfunkel, “The sound of silence”. Il tutto si potrà vedere online attraverso un video diffuso sui canali del palazzetto. Ed ecco svelato chi saranno i musicisti che interpreteranno la canzone mentre scorreranno le immagini suggestive di vecchi concerti, addetti ai lavori, fino al vuoto più totale di oggi. Si tratta di Federico Poggipollini, Saturnino Celani e Alberto Bianco accompagnati da un giovane chitarrista. Il brano, dal quale prende il nome l’operazione, individuato per l’efficace ossimoro nel titolo, sottolinea il tema dell’incapacità dell’uomo di comunicare e ben si presta a rappresentare il momento storico che stanno vivendo i lavoratori dello spettacolo, gli artisti e le grandi location. Questi spazi multifunzionali, in passato hanno accolto tra i più importanti musicisti del panorama nazionale e internazionale, ospitando centinaia di migliaia di spettatori negli spalti e migliaia di lavoratori dietro le quinte. Spalti e quinte che oggi sono vuoti e silenziosi.