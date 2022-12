Pogba sulla neve. E i tifosi della Juve s’infuriano: “Ci stai prendendo in giro”

I tifosi della Juventus contro Paul Pogba. Ai sostenitori della Signora proprio non è andato giù l’ultimo post su Instagram del centrocampista francese, che ancora non s’è visto in campo da quando in estate è tornato nel capoluogo piemontese.

“Prendi esempio da Chiesa che salta le vacanze per allenarsi” gli scrive un utente. E un altro: “Stai prendendo in giro milioni di tifosi”. Viste anche le sue condizioni fisiche, in molti temono un possibile infortunio, come già successo a Neuer del Bayern Monaco. Poi, c’è chi pensa che ormai sia più un influencer che un calciatore. Insomma, il Pogba-bis proprio non decolla.