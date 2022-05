«Pogba? Non arriva, perdeva a basket…». Ma l’accordo c’è già

Secondo Massimiliano Allegri, Pogba non tornerà alla Juventus. «Non torna sicuramente perché ha paura di sfidarmi a basket. Lui pensava: “questo pensa prima con i piedi e poi con le mani”, se n’è andato per questo motivo…» le parole, più o meno, dell’allenatore toscano a Dazn. Ma prima di prenderle sul serio, ricordiamo che si trattava di un siparietto con Andrea Barzagli come intervistatore – è stato lui a indicare il canestro usato dall’allenatore e dal francese, anni fa, per le loro sfide – e la miniclip è stata lanciata nel Web solo per pubblicità e scatenare qualche commento social.

Nella realtà, il Polpo sarebbe molto vicino, tanto che entro la settimana potrebbe esserci l’atto decisivo. In questi giorni, infatti, è attesa a Torino l’agente di Pogba, Rafaela Pimenta, che prosegue le attività dello scomparso Mino Raiola: nell’incontro con i vertici bianconeri si dovrebbe parlare in realtà anche di Kean e De Ligt.

Sul tavolo c’è da discutere la questione economica: rispetto a quando è andato via, Pogba ora si aspetta un trattamento da top player nonostante i bassi – più che gli alti – al Manchester United. L’offerta al momento sarebbe di 7,5-8 milioni più bonus.

La domanda è: Pogba è quello devastante dell’esperienza in bianconero o quello altalenante dello United o ancora il campione del mondo con la Francia? Allegri, pallacanestro parte, non ha grossi dubbi: il francese è la mezzala che lui vuole, con buona pace di una presunta linea verde, di giovani da rilanciare (i vari Miretti e compagni, compresi quelli dell’Under 23, andranno di certo in prestito): alla Juve servono risultati e, soprattutto, partiti CR7 e Dybala, i giovani non fanno vendere magliette (le questione economiche interessano eccome dalle parti della Continassa, come dimostra il rapporto economico sul marchio Juventus che aumenta sempre di valore). Pogba, anche se non riprendesse il mai amato 10, sì. E’ anche uomo immagine di Adidas, non a caso sponsor tecnico bianconero. Un elemento, questo, che potrebbe giocare a favore della Juventus se davvero, come si dice in Inghilterra, alla corsa per il francese si è iscritto anche il Manchester City di Guardiola, con una potenza di fuoco economica difficilmente eguagliabile.

I tifosi, intanto, aspettano e litigano sui social.