Pogba, l’incubo continua: 2022 finito, salterà il Mondiale di Qatar

L’incubo di Paul Pogba continua: il centrocampista della Juventus ha accusato nella giornata di oggi un nuovo problema muscolare che lo terrà fuori per le prossime due settimane e che, soprattutto, gli impedirà di giocare il Mondiale di Qatar con la Nazionale francese.

La conferma è arrivata dall’agente Rafaela Pimenta, che ha confermato ai media francesi l’entità del nuovo infortunio accusato dall’ex Manchester United: “Avrà ancora bisogno di tempo per riprendersi. Non potrà giocare con la Juventus prima della pausa per i Mondiali e neanche con la Francia in vista del Qatar. Paul continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo, per i tifosi e per la squadra”.