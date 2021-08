Pnrr, il Comune di Torino assume 100 funzionari con contratto di formazione

La Regione Piemonte ha approvato il progetto formativo presentato, nel giugno scorso, dalla Città di Torino, relativo all’assunzione dei primi 100 funzionari (cat D) con contratto di Formazione e Lavoro della durata di 24 mesi. A darne notizia, lo stesso Comune con una news pubblicata sul proprio sito istituzionale nella quale si spiega che è iniziata la procedura per le assunzioni e che si stanno definendo con Formez Pa le specifiche tecniche dell’avviso di selezione che verrà pubblicato a inizio del mese di settembre.

LE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

Le nomine, viene ancora ribadito, riguarderanno diverse specializzazioni necessarie per far fronte alle progettualità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra le figure ricercate vi sono esperti in rendicontazione, esperti giuridici ed in contabilità pubblica, analisti informatici, ingegneri strutturisti, esperti in valutazione ambientale strategica e bonifiche, pianificatori urbanistici, tecnici esperti in ambito energetico e in trasporti e mobilità.