Plusvalenze, non solo la Juve: adesso trema mezza serie A

È mistero sulla “carta segreta”, sempre che esista, di Ronaldo. Si tratta del documento che, secondo gli inquirenti, dovrebbe o potrebbe dimostrare che il noto calciatore avrebbe incassato stipendi dalla Juve anche durante il periodo della pandemia, stipendi che non sarebbero stati contabilizzati in bilancio nei modi dovuti, secondo la tesi dell’accusa. Gli uomini della finanza, coordinati dai pm Ciro Santoriello, Mario Bendoni e coordinati dall’aggiunto Marco Gianoglio, hanno finito di setacciare la mole di documenti sequestrati nelle sedi Juve la scorsa settimana, durante le perquisizioni. Ma della carta di Ronaldo, nessuna traccia. Eppure nelle intercettazioni, al momento secretate, tra dirigenti della società bianconera, qualcuno parlava di una “carta famosa che non deve esistere teoricamente”, proprio riferendosi al campione portoghese. Gli inquirenti sostengono che si trattasse di una scrittura privata tra la società e Ronaldo, relativa al contratto contrattuale e alle retribuzioni arretrate del campione. Una carta che però, se esiste, qualcuno avrebbe fatto sparire dagli uffici della Juve. Non è escluso, secondo gli inquirenti, che lo stesso calciatore (non indagato) possa averne una copia, e che possa farla avere, sua sponte, a chi sta indagando sul caso.

Intanto in procura proseguono le audizioni dei testimoni. Dopo Maurizio Arrivabene, amministratore delegato, sentito lunedì, e Federico Cherubini, direttore sportivo della Juve, ascoltato sabato scorso (entrambi non sono indagati) ieri mattina è stata la volta di Paolo Morganti. Anche il capo delle football operations della Juve ha risposto, come testimone, alle domande dei pm e in un paio d’ore la sua audizione, in qualità di persona informata sui fatti, è terminata.

C’è la sensazione, tra gli inquirenti, che le audizioni che finora sono state svolte non siano state determinanti. I testimoni sentiti non avrebbero aiutato la procura a verificare alcuni aspetti dell’inchiesta, molto complessa, ma gli inquirenti hanno in mano una mole di intercettazioni che fornirebbero da sole gli elementi per un impianto accusatorio a prova di giudice. Come a dire, gli inquirenti non avrebbero bisogno della collaborazione dei testimoni. Avrebbero già in mano materiale scottante, non solo per affrontare un processo, ma per aiutare la Federcalcio – che si è già attivata – a lavorare su molti illeciti che riguarderebbero la giustizia sportiva. Dalle telefonate finite sulla scrivania dei magistrati, emergerebbe che l’intero sistema calcio sarebbe inquinato. Tremano le altre società di serie A, e sarebbero già almeno cinque, oltre la Juve, quelle citate negli atti dell’indagine: Inter, Atalanta, Napoli, Genoa e Samp. L’inchiesta sarebbe vicina alla chiusura. Presto il materiale potrebbe arrivare dalla procura alla Federcalcio.