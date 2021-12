Pjaca l’indispensabile: un gol ogni 97 minuti

Un gol a partita, o poco di più. La media tra minuti giocati e reti realizzate di Marko Pjaca è invidiabile, il croato viaggia a ritmi veramente interessanti. L’attaccante del Toro esulta una volta ogni 97 minuti, per lui è già un record: tre marcature in un’unica stagione, il classe 1995 ha eguagliato il suo miglior risultato personale ottenuto l’anno scorso con il Genoa. Eppure, oggi non siamo nemmeno ancora arrivati a metà campionato e soprattutto Pjaca è stato spesso costretto ai box. Basti pensare che contro l’Udinese è stata soltanto la sua terza apparizione da titolare, il giocatore di proprietà della Juventus non partiva dal primo minuto addirittura da inizio settembre.

Proprio sul più bello, però, è stato costretto a sedersi in panchina: il suo dribbling ubriacante aveva permesso al Toro di raddoppiare e di sognare il poker di vittorie casalinghe consecutive, poi l’espulsione di Singo ha rovinato la festa e i piani di Juric. Perché a quel punto il tecnico è stato costretto ad inserire Vojvoda per restituire equilibrio alla sua squadra rimasta in dieci, il “sacrificato” è stato proprio Pjaca. Questo, però, può rappresentare un indizio in vista di Cagliari: il croato ha giocato poco più di mezz’ora e ha brillato, Praet è durato fino al 74’ e ha cominciato a mostrare qualche segno di stanchezza.

Ecco perché l’attaccante può essere confermato titolare anche in Sardegna, magari formando una trequarti tutta croata con il suo connazionale Brekalo. E, nel frattempo, può godersi il suo record di gol e il suo impatto positivo sul Toro, con medie realizzative che non si vedevano da anni. Intanto, allo stadio Filadelfia sono già ripresi i lavori in vista della trasferta di lunedì contro il Cagliari guidato dall’ex Walter Mazzarri. Alla lista degli indisponibili si aggiungerà Singo, espulso contro i friulani e costretto a un turno di stop per squalifica.

Sulle fasce, dunque, le scelte di Ivan Juric sono obbligate con Aina e Vojvoda, mentre Izzo prova ad insidiare Zima per affiancare Bremer e Buongiorno nel terzetto davanti a Milinkovic-Savic. Infine, la gara dell’Unipol Domus di Cagliari contro la squadra allenata dal grande ex Walter Mazzarri, è stata affidata al fischietto Luca Massimi, arbitro della sezione di Termoli. Mentre al Var ci sarà Mazzoleni per la seconda volta consecutiva dopo la sfida di giovedì pomeriggio all’Olimpico Grande Torino contro l’Empoli.