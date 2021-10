Più grande, meno cara: è “boom” di trattative per comprare una casa

Sono bastati pochi giorni di lockdown, poi diventati mesi di clausura, per capire quanto la scelta di una casa accogliente possa fare la differenza. E gli “effetti collaterali” del Covid in qualche modo di sono fatti sentire anche sul mercato immobiliare, che all’ombra della Mole Antonelliana ha visto crescere nel primo semestre di quest’anno le compravendite del 43,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 12% se si torna indietro al 2019. Oltre 7mila transazioni residenziali a Torino che, oltre a sfruttare una contrazione dei prezzi d’acquisto al metro quadro, sembrano essersi concentrate su soluzioni immobiliari dotate di spazi più ampi, se non di terrazzo e una molteplicità di camere da letto e soggiorni. Sul fronte dei prezzi tra gennaio e giugno, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, condotte presso le agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, la città ha mostrato un lieve calo delle quotazioni della città ricade sotto il cappello degli “immobili di pregio”, che da gennaio ha registrato un crescendo di richieste in particolare per il Quadrilatero Romano, l’asse di via Roma, piazza Gran Madre e vie limitrofe. Tra 150 e 180 metri quadri, più camere da letto, ma anche terrazza, posto auto, con preferenza per i piani alti, le maggiori richieste. Nella “Torino Storica” le quotazioni degli immobili signorili oscillano da 4.500 euro a 2.700 euro al metro quadro. Spostandosi verso San Secondo, con quotazioni stabili rispetto allo scorso semestre, si scende fino a 1.800 euro al metro quadro.

La “vecchia Torino”

Nella “vecchia Torino” dei borghi operai il quadro non è omogeneo. A Vanchiglia si va in media dai 2.200 euro al metro quadro ai 1.250 euro in funzione dello stato manutentivo, mentre a Vanchiglietta, si scende tra 2mila e 1.150 euro al metro quadro. Aurora e Borgo Dora ci si aggira a 1.300 euro al metro quadro che diventano 1.200 verso Barriera di Milano. San Donato, invece, chiede 1.400 euro al metro quadro per il medio usato in buono stato e a fino a 1.900 euro per soluzioni signorili che, pure, non mancano. Borgo Campidoglio registra quotazioni da 1.700 a 2mila euro al metro quadro.

La “città nuova”

Nella “nuova Torino” e in particolare a Cit Turin, invece, si torna a salire di poco: 2.100 euro al metro quadro in media e fino a 2.550 euro per gli immobili di maggior prestigio. Ma non mancano anche soluzioni da 3.150 a 3.500 euro al metro per chi vuole maggior pregio. San Paolo e Cenisia si attestano su una media di 2mila euro al metro quadro.

Crocetta e “movida”

In zona Crocetta le quotazioni si passa da 1.600 a 1.900 euro al metro quadro ma si arriva anche a 2.200 euro nel caso di immobili signorili in buono stato, se non a 3.600 se in condizioni ottime. Nel cuore della “movida” di San Salvario, invece, si parte da 2mila euro al metro quadro per arrivare a 2.500 euro. Tra 1.500 e 2.200 euro al metro quadro la zona tra corso Dante e Barriera Nizza. Parco del Valentino e Torino Esposizioni fanno salire le quotazioni tra 2.200 euro e 2.600 euro ma si arriva a 3.500 euro al metro quadro per le case signorili in ottimo stato.

Le periferie

Madonna di Campagna e Borgo Vittoria hanno segnato quotazioni tra 1.600 e 1.700 euro al metro quadro negli ultimi sei mesi, ma per soluzioni medie in buone condizioni si può scendere tra 1.150 euro e 1.300 euro. Stabili quelle di Rebaudengo, Continassa, Falchera e Vallette che hanno registrato valori tra 900 e 1.000 euro al metro quadro. A Parella si passa da 1.300 a 1.800 euro al metro quadro ma non mancano soluzioni economiche in buono stato intorno agli 800 euro. Non a caso le vie più richieste sono quelle nei paraggi della metropolitana, ma anche via Valgioie, corso Telesio, piazza Monastero e tutto l’asse di corso Francia Pozzo Strada vede prezzi medi attorno tra 1.400 e 1.650 euro al metro quadro, appena sopra quelli di Santa Rita dove la “forbice” si apre tra 1.300 e 1.800 euro per la fascia media, tra 1.600 e 2.200 per quella signorile. A Mirafiori, poi, si calcolano tra 925 e 1.200 euro al metro quadro, poco al di sopra del Lingotto dove si parte da 1.000 euro al metro quadro ma si arriva fino a 1.400 euro già per un immobile di medio prestigio.

Collina e Oltrepo

Collina e OltrePo una buona domanda per soluzioni di alto livello, con valori superiori tra la Gran Madre e il Monte dei Cappuccini, dove si inizia a contare da 2.400 euro al metro quadro e ci si attesta tra 3.300 e 4.200 euro per un usato signorile in ottimo stato. Quotazioni simili in zona Crimea, che oscilla tra 2.600 e 4.300 euro al metro quadro. Cavoretto, invece, offre soluzioni tra 1.950 e 2.250 euro al metro quadro. Poco più di quanto non venga richiesto attorno all’Eremo, tra 1.700 e 2.300 euro al metro quadro