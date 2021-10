Più di tre chili di droga tra la cantina e il box: arrestati due giovanissimi

Avendo avuto notizia dell’attività di spaccio di droga da parte di un ragazzo di 19 anni all’interno del Parco Dora, nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno svolto un’attività d’indagine conclusasi con l’arresto dello stesso e di un cittadino marocchino di 18 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In molteplici occasioni i poliziotti hanno notato i ragazzi raggiungere due stabili, uno in zona Madonna di Campagna e l’altro nei pressi di corso Grosseto, per poi accedere al loro interno e uscirne pochi minuti dopo.

Venerdì scorso il controllo: i due giovani, a bordo di un’autovettura, sono stati fermati in corso Garibaldi, Venaria Reale. Durante la perquisizione, il 18enne è stato trovato in possesso di due panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi l’uno, mentre nelle tasche del 19enne è stato rinvenuto un mazzo di chiavi. All’interno dell’automobile ne è stato recuperato un secondo, insieme a denaro contante per oltre 550 euro.

Gli operatori hanno raggiunto gli stabili attenzionati nei giorni precedenti, scoprendo come le chiavi in possesso dei rei permettessero l’accesso rispettivamente a una cantina e a un box. Nei due locali sono stati sequestrati complessivamente circa tre chili di marijuana e 750 grammi di hashish, oltre a cinque bilancini di precisione, coltelli da cucina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e oltre 1700 euro in contanti. Per entrambi è stata disposta la traduzione presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.