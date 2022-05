Ieri la Direzione Investigativa Antimafia ha perquisito l’ufficio del giornalista di Report Paolo Mondani che nella serata di lunedì aveva mandato in onda un servizio in cui si adombrava l’influenza dell’estrema destra e della P2 nell’attentato di Capaci, suffragata anche dalla presenza sul luogo di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia Nazionale. Sembra quasi che all’Antimafia siano cascati da pero: cosa sa Report e chi glie l’ha detto? Il che, per una Direzione Investigativa, fa abbastanza ridere. Ma tutto s’inserisce perfettamente nel mistero ottantennale dei rapporti fra Stato e mafia. Riassumo a volo d’aquila: gli alleati sbarcano in Sicilia nel 1943 dopo essersi assicurati l’appoggio della mafia tramite i boss siculoamericani. Nel 1947 Salvatore Giuliano fa strage di braccianti a Portella della Ginestra per conto della destra latifondista. Tre anni dopo viene ucciso da Pisciotta con la complicità dei carabinieri: sa cose scottanti, e i suoi legami ad altissimo livello sono divenuti troppo scomodi per chi gestisce il potere. Da qui in poi tutte le parti politiche cercano i voti della mafia (ricordate il famoso bacio di Andreotti). Quando il Pci con tangentopoli riesce a sbarazzarsi di Psi e Dc, Berlusconi trova in Sicilia i soldi per mettersi in politica e non dover regalare, fallendo, le sue Tv al Pci. Nel frattempo la mafia si trasforma e si radica al nord, rendendo l’ipotesi di trattative ancor più credibile. A quel balletto è legata la sparizione dell’agenda di Borsellino a cadavere caldo, così come l’omessa perquisizione della villa dove viene arrestato Rijna, e la bomba di Via dei Georgofili. Report ha solo seguito una pista larga come un’autostrada.

collino@cronacaqui.it