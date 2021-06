Pista nuova per le bici al Velò, campi da padel e beach volley

Come prima cosa si rimetterà a norma la pista per le bici. Dopodiché verrà creato un secondo anello per la corsa e, spostandoci verso il centro del Velò, saranno allestiti otto campi da padel e quattro da beach volley. La rinascita del Motovelodromo intitolato a Fausto Coppi è vicina. Dopo due giorni di Open Days, partiranno i lavori di ristrutturazione per rimettere a nuovo la struttura. Costo stimato: 5 milioni di euro.

«Partiamo subito con la ristrutturazione della pista per le bici – spiega Fabrizio Rostagno, ceo della società che si occupa del progetto di recupero e gestirà l’impianto -. La portiamo a essere omologabile. Creeremo poi una pista per fare atletica e una campestre. Vogliamo sviluppare tutte le discipline legate al ciclismo». Il sogno è quello di rilanciare il ciclismo su pista all’interno di un’area urbana. «Vogliamo restituire questo bene a quello per cui è nato negli anni ‘20, un tempio dell’atletica» aggiunge Rostagno. La prima fase dei lavori, la cui conclusione è prevista per il mese di settembre, riguarderà gli ambienti esterni. Dopo la riqualificazione della pista, verranno realizzati i campi da padel e da beach volley, una pista adibita alla corsa campestre e sarà riqualificata una parte dell’area verde destinata a diventare uno spazio polivalente per ginnastica outdoor, lezioni di calcio e rugby per bambini, ma anche eventi serali estivi. Ad arricchire l’offerta fornita da queste nuove strutture, sarà costruita anche una pump track di 86 metri: il circuito con dossi artificiali per gli allenamenti con la mountain bike sarà il primo del suo genere ad aprire nel centro di Torino. Partirà poi in autunno una seconda fase di lavori, che si concentreranno sul recupero delle strutture esistenti e sulla parte legata alla ristorazione. «L’impianto sarà aperto a tutti – assicura ancora Rostagno -. Si pagherà solo l’utilizzo. Non sarà un centro chiuso». Al Motovelodromo infatti è attiva una partnership con l’associazione Mo.Ve. Torino Asd, che ha la mission di promuovere lo sport come mezzo di aggregazione, socialità e cittadinanza attiva. Per lo sviluppo del progetto, Mo.Ve. ha ottenuto un importante contributo dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, finalizzato a diffondere l’attività fisica come strumento di promozione di stili di vita sani, che consentirà di offrire attività sportive gratuite e di promuovere la cultura dello sport come strumento di benessere. Le attività in programma saranno realizzare in collaborazione con numerose associazioni del territorio e si svolgeranno dall’autunno 2021 e per tutto il 2022.