Piscina e palestra ai box da anni: «Serve un piano per rilanciarle»

Una piccola piscina chiusa da otto anni e una palestra inagibile, a causa di una serie di problemi strutturali. Sono le due magagne riscontrate nei giorni scorsi presso le scuole “Duca degli Abruzzi” di via Montevideo e “Vico” di via Tunisi (istituto comprensivo Sandro Pertini).

IL SOPRALLUOGO

Due scuole dell’infanzia, una media e una primaria per un totale di mille studenti. Un sopralluogo a cui hanno preso parte l’assessora alle Periferie Carlotta Salerno, per il Comune di Torino, e il presidente Massimiliano Miano e i coordinatori allo Sport e all’Istruzione, Francesca Varesio e Michele Guggino, per quanto riguarda la Circoscrizione 8. «Vorremmo riaprire al pubblico la piscina – spiega Miano -, sia per i bambini dell’istituto, sia per gli anziani del quartiere per quanto riguarda le attività della terza età».

I PROBLEMI

Supportati dalla dirigente scolastica e dagli insegnanti, i consiglieri hanno visitato l’ala sportiva della scuola. «Riprendiamo in mano il dialogo con l’assessorato – continua Miano -, per verificare tempi e modi di riqualificazione e riapertura delle strutture». La piscina, che oggi sembra comunque in buone condizioni, dovrebbe rispondere alle normative anti Covid mentre la palestra al coperto, a causa di un allagamento, presenta un pavimento gonfiato che non rende idonea l’attività per i ragazzi. «Il nostro obiettivo – conclude Varesio -, è trovare il modo di recuperare due poli sportivi, fondamentali per le attività dei nostri ragazzi».