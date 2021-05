Pirlo: “Udinese squadra difficile, ma vogliamo la Champions. Insulti a mio figlio? Problema sociale”

La corsa Champions si complica ogni partita che passa, così come sempre più difficile appare la sua permanenza sulla panchina della Juventus. Eppure Andrea Pirlo prova a pensare positivo. Ecco come il tecnico bianconero presenta la sfida di domani alla Dacia Arena sul campo dell’Udinese: “È una squadra molto fisica, composta da giocatori con spiccate qualità tecniche. A parte De Paul e Pereyra, hanno giocatori in buone condizioni, bravi tecnicamente, una squadra che prende pochi gol e con un’organizzazione precisa. Sarà importante per noi, affrontiamo una squadra in un momento positivo per qualità fisiche e tecniche”.

Pochi i dubbi di formazione: “Ronaldo sta bene ed è sereno. Giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo, ha avuto ieri un problemino al polpaccio. Danilo sta bene, Chiesa un po’ meno, sarebbe rischioso proporlo dall’inizio. Arthur si è allenato solo ieri con la squadra, Ramsey anche a parte”. La visita di Elkann alla Continassa gli ha fatto piacere: “Ho parlato con la proprietà l’altro giorno. Abbiamo fatto una chiacchierata un po’ su tutto come sempre quando viene, sono tranquillo. Sappiamo di non poter più sbagliare, la squadra è consapevole di questo. Ne abbiamo parlato. Sappiamo che è un momento importante, cinque partite con 15 punti in palio, poi la finale di Coppa Italia. È un momento delicato, dobbiamo cercare di far punti per andare in Champions. Tutte le gare sono importanti, per ora siamo concentrati su domani per l’Udinese“.