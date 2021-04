Il ciclone Super Lega, paradossalmente, ha distolto per qualche giorno l’attenzione dai dubbi legati al suo futuro. Andrea Pirlo, però, del terremoto che si è abbattuto sulla Juventus dopo il golpe mancato contro la Uefa di cui Andrea Agnelli è stato (anzi è) uno dei più accesi sostenitori, avrebbe fatto volentieri a meno. Domani i bianconeri scendono in campo a Firenze e il tecnico vorrebbe parlare solo di campo.

“Abbiamo in testa un unico obiettivo che è quello di qualificarci in Champions. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma abbiamo in testa la partita dell’andata, forse la peggiore che abbiamo fatto e abbiamo grande spirito di rivalsa. Sarà una bella partita, speriamo di fare un bel risultato. Dybala? Sta molto meglio, le gambe cominciano a girare nel modo giusto. Ronaldo? Ho un bellissimo rapporto con lui, ha sempre voglia di far bene, si arrabbia anche quando perde in allenamento. Quando uno vuole sempre raggiungere il massimo, sono atteggiamenti normali. Vuole sempre mettere il suo apporto e deve essere un lato positivo per i ragazzi. Ha sempre voglia di vincere e di aiutare la squadra, questo è un lato positivo”.

Quindi sul fronte della formazione: “Chiellini torna dall’inizio, Chiesa invece non sarà tra i convocati perché non ha ancora recuperato. Ramsey potrebbe essere della partita, anche Morata sta bene, non ha giocato dall’inizio col Parma per semplice turnover. Lui è forte , ci ha dato tanto quest’anno e potrà darci molto anche in futuro. Anche Rabiot “sta facendo molto bene e domani partirà dall’inizio”.

Quindi sulle possibili sanzioni promesse dall’Uefa in caso di mancata abiura del progetto Super Lega: “Normale che prima della partita di Parma c’erano state tante voci, si parlava solo di Super Lega e magari ha influenzato la testa dei giocatori un po’. Ma l’obiettivo resta quello di qualificarci in Champions. Abbiamo in testa questo, dobbiamo vincere le partite e raggiungere l’obiettivo. Le voci di ora non ci cambiano nulla, sappiamo cosa fare e come farlo. Si parlerà a lungo, ma la concentrazione sarà ancora di più su ciò che dobbiamo fare. Agnelli era sereno, si è parlato tanto di lui ma sa quello che deve fare. Porta grande entusiasmo quando viene al campo e noi siamo tranquilli. Il clima è positivo, di una squadra che vuole finire bene perchè ha nella testa un obiettivo importante dopo che abbiamo perso per strada il campionato e la Champions. Esclusione dalle coppe? Non abbiamo paura di questo, siamo convinti di dover terminare la stagione con i nostri obiettivi e sereni su quello che decideranno”.

Infine sul calendario: “Quattro gare in trasferta sono relative, ci sarà il tempo per organizzare qualsiasi cosa tra viaggi e recuperi. Domani giocheremo alle 15, non so se è un vantaggio giocare prima delle altre ma a noi non cambia niente, dobbiamo vincere e andremo a Firenze per fare tre punti che è la cosa più importante”.