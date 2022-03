Pirlo e le nozze con Valentina: così coronano il sogno d’amore

Andrea Pirlo non ha ancora una nuova squadra, dovrà aspettare la prossima estate per accasarsi. Ma intanto da poche ore ha di nuovo infilato la fede al dito, perché ha sposato Valentina Baldini, sua compagna da otto anni e madre di due dei suoi quattro figli.

Un amore vissuto lontano dal clamore mediatico. Perché come aveva confessato la 44enne pr e immobiliarista torinese tempo fa, «io sono da sempre contro al gossip, di conseguenza non vedo perché la gente dovrebbe essere interessata a sapere se una coppia si ama, è in crisi, si sposa, si lascia, sorride, si annoia, si diverte».

Di tutti quei verbi adesso è attuale quello delle nozze, non una svolta clamorosa considerando che il loro rapporto con il tempo si è consolidato. Per Andrea Pirlo si tratta del secondo matrimonio: dal 2001 al 2014 è stato sposato con Deborah Roversi, dalla quale ha avuto i suoi primi due figli Niccolò e Angela. «Il mio matrimonio è stato di vero amore – aveva raccontato lei a “Vanity Fair” – eravamo appena sedicenni. Andrea giocava da poco nel Brescia ed entrambi non sapevamo che sarebbe divenuto un campione. Il nostro amore era vigoroso e si irrobustiva ogni giorno, ancora di più con l’arrivo dei figli. Non è stato semplice rinunciare a me stessa. Il mio amore era allo stesso tempo abnegazione e rinuncia. Non era possibile immaginarlo diversamente con un uomo che diventava campione, al quale era necessario donarsi per non impedirgli il futuro».

La storia però è finita nel 2014, dopo che Pirlo ha conosciuto Valentina giocando a golf, l’altra sua grande passione. Lei lo ha seguito quando è andato a giocare a New York e lì, nell’estate del 2017 sono nati anche i due gemelli, Leonardo e Tommaso. Da tempo sono tornati in Italia, lei ha ritrovato Torino e ha scelto la sua città per il sì. Una cerimonia – conclusasi con la lettura di una poesia di Neruda – officiata da Domenico Portas, il leader dei Moderati in Comune, con pochi ospiti. Tra loro anche Claudio Marchisio. Dopo il rito civile in Comune, grande festa con tanti amici ed ex compagni al Milan tra cui Massimo Ambrosini e Ignazio Abate.