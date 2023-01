Piqué, via anche la Twingo. Meglio andare con l’avvocata

Parafrasando Shakira, sembra che Gerard Piqué abbia deciso di cambiare di nuovo macchina, oppure orologio. Perché l’ex capitano del Barcellona, finito nella bufera per una separazione caotica e ora nel mirino della sua ex che gli ha dedicato una hit al veleno, avrebbe già cambiato idea. In effetti adesso spunta un altro retroscena clamoroso. Anche Clara Chìa Marti, la sua nuova compagna, sarebbe già stata tradita e c’è pure un nome. Quello di un’avvocatessa, Julia Puig Gali, che è cugina di un ex calciatore del Barcellona (Riqui Puig, dalla scorsa estate gioca nel Los Angeles Galaxy in MLS) che sarebbe entrata a tutto tondo nella vita di Piqué. La svolta è stata sdoganata dal giornalista spagnolo Jordi Martín, uomo molto vicino a Shakira in passato. Ha pubblicato il profilo Instagram della donna taggando direttamente Piqué e facendogli solo una domanda: «La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero». La terza incomoda in questa storia ancora tutta da chiarire ha 25 anni ed è un avvocato con un master in diritto penale economico. Ma soprattutto sarebbe uno dei legali che ha lavorato in prima persona al divorzio tra Shakira e Piqué, assistendo l’ex capitano del Barcellona. Non appena la notizia ha iniziato ad essere pubblica, l’avvocatessa ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram, ma in fondo la sua privacy resta sacra. Ora però lo tsunami mediatico si scatena. Secondo un’altra versione non sarebbe un nuovo tradimento, ma solo la continuazione di una storia parallela che era già cominciata in passato. Perché il primo incontro tra Gerard Piqué e Julia Puig Gali risalirebbe a tre anni fa, quando lui non era ancora separato e lei non era ancora avvocato. Una relazione che sarebbe quindi cominciata molto prima di quella con Clara Chia Marti. E ovviamente sono spuntati alcuni testimoni che hanno fatto sapere al magazine di gossip Socialité, su Telecinco, che i due andavamo spesso a ballare insieme e in quelle sere passavano la serata nei privé: «Sappiamo tutti cosa è successo lì dentro», ha svelato una fonte anonima. E probabilmente ora lo sanno pure Shakira e Clara.