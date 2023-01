Piqué non si nasconde più: ecco la sua Clara Chia Marti

Sono diverse settimane che gli altri parlano e cantano, perché pure questo è successo, sulla loro storia. E loro sono sempre stati zitti, anche di fronte alla voci di un altro tradimento che rimetteva tutto in discussione. Poi però è bastato un gesto ed è cambiato tutto, perché Gerard Piquè e Clara Chia Marti sono innamorati e conta solo questo. L’ex capitano del Barcellona non si nasconde più e pubblica sui social la prima foto con la donna che ha sostituito nel suo cuore Shakira. Un primo piano, un sorriso e basta. Nessuna frase in più, anzi, nemmeno una parola perché bastano loro. E tutti gli altri, che fino a oggi hanno giudicato senza sapere, dovranno farsene una ragione.

Piqué quindi ha deciso di tirare fuori la Twingo, perché questa è diventata la sua nuova fiamma nell’ultima hit di Shakira insieme a Bizzarrap, e l’ha presentata al mondo. Ma prima aveva fatto altro, perché durante le scorse festività natalizie ha fatto conoscere Clara Chia ai suoi familiari che hanno cominciato ad accoglierla in famiglia. Un gesto che ha sancito la rottura definitiva con Shakira che ha messo nel mirino non solo il suo ex compagno ma soprattutto la suocera (o meglio ex, anche se in realtà con Piqué non sono mai stati sposati) Montserrat Bernabéu.

E così, non troppo casualmente, è tornato di moda sui social un vecchio video in cui la cantante colombiana discute con la suocera di fronte al suo compagno. Ritirava un premio come miglior atleta catalano del 2015 e l’aveva dedicato ai genitori «perché mi hanno dato tutto nella vita. Ogni volta dedico i gol a Shakira, questa volta è per loro». Non è chiaro per cosa abbiano discusso le due donne, ma è chiaro che l’abbiano fatto.

La nonna starebbe soffrendo parecchio anche perché come racconta la rivista spagnola “Lecturas”, i due figli della coppia, Milan e Sasha, non chiamerebbero più “nonni” i genitori dell’ex difensore. Una precisa richiesta della popstar che sperava di essere appoggiata almeno da loro e invece si è sentita tradita una seconda volta. E intanto la postar colombiana è pronta con un nuovo brano, in uscita il 2 febbraio, nel quale tornerà ad attaccare l’ex compagno e la nuova fidanzata.