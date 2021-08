Pioggia di cantieri sulle strade: lavori in 28 diversi Comuni

Cinque milioni di euro, oltre ai 7 già versati nei mesi scorsi, per altri 28 interventi sulla viabilità provinciale che nei prossimi mesi saranno realizzati in altrettanti diversi Comuni della provincia.

I fondi sono stati stanziati dalla Città metropolitana per interventi a favore della sicurezza stradale, per la soluzione di criticità idriche e idrogeologiche, il rifacimento e manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. «L’obiettivo, oltre la messa in sicurezza e la manutenzione della rete, è partecipare alla ripresa economica favorendo il più possibile tanti investimenti sparsi nel nostro territorio» commenta il consigliere delegato alla viabilità della Città metropolitana Fabio Bianco, che sottolinea anche come «il volume complessivo degli investimenti anche in questo caso è superiore al contributo».

Nel dettaglio, ecco alcuni dei cantieri in arrivo in provincia. A Venaria sono in programma interventi di sicurezza stradale sulla strada provinciale 1. A Castagnole Piemonte sarà realizzata una rotonda all’incrocio tra la provinciale 146 del Viotto e via Marconi. Nuova rotonda anche a Settimo Torinese, all’intersezione tra la provinciale 3 e via Pietro Nenni. A Usseaux, sulla provinciale del Sestriere, saranno messi a norma due incroci. Anche a Bricherasio saranno messi in sicurezza gli incroci stradali della provinciale 161 e sarà anche riasfaltata la provinciale 158. Riasfltature in programma anche a Villar Perosa mentre a Inverso Pinasca sono in programma cantieri sulla provinciale 166 per il rifacimento degli attraversamenti e per il convogliamento dell’acqua.

Una rotonda in arrivo a Buriasco mentre a Bussoleno sarà messa in sicurezza la provinciale del Monginevro con una rotatoria all’intersezione con la provinciale 207. A Oulx sarà rifatto il marciapiede di via San Giuseppe e quelli di via Des Ambrois. A Bardonecchia è in programma la manutenzione straordinaria della provinciale 216. A Lanzo sarà realizzata una rotonda all’incrocio tra le provinciali 1, 2 e 22. Provinciale 1 protagonista anche a Cafasse, dove sarà rifatta l’illuminazione. A Castellamonte si interverrà per mettere in sicurezza vari incroci e per l’adeguamento del marciapiede in via XXV Aprile. A Gassino saranno messi in sicurezza alcuni tratti delle provinciali 590, 97 e 122. A Chieri analoghi lavori sulla provinciale 124 e in programma c’è anche il miglioramento dell’accesso al polo scolastico dell’istituto “Bonafous”. A Carmagnola sarà realizzata una rotonda in frazione Motta.