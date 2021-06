Pioggia di calcinacci in strada: «Il portico si sta sgretolando»

Dopo la grana clochard ora tocca a quella dei calcinacci. Nuovi problemi per piazza Statuto, la porta che conduce al centro di Torino è finita nel mirino di residenti e commercianti per un doppio misterioso crollo. A pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. L’ultimo nella notte tra giovedì e venerdì quando i vigili del fuoco sono dovuto intervenire all’angolo con corso San Martino per la caduta al suolo di pezzi di intonaco.

I calcinacci, vuoi anche per l’orario, si sono staccati dal vecchio portico e solo per puro caso non hanno colpito nessun passante. Considerando quanti cittadini transitano ogni giorno in direzione via Garibaldi, sembra davvero un miracolo. «Ma potrebbe scapparci il morto di questo passo» attacca un passante, diretto verso il centro. «Speriamo che l’amministrazione investa nella sicurezza di questa piazza, così non va bene» rincara un anziano, seduto su una delle tante panchine. Danni, in questo caso, soltanto per un’auto in sosta mentre il 115 ha provveduto a transennare l’area in oggetto e a verificare l’eventuale presenza di problemi strutturali.

E’ di qualche giorno fa, invece, l’intervento dei pompieri sotto il portico del McDonald’s, all’angolo con corso Beccaria. Qui i vigili del fuoco hanno chiuso il passaggio pedonale utilizzato ogni giorno da centinaia di persone. Mentre un cartello avvisa del pericolo crolli. Preoccupazione anche da parte dell’associazione commercianti. «Il degrado davanti al McDonald’s – spiega la presidente, Barbara Cottone -, è evidente da anni. Ma non dipende da noi esercenti quanto dall’amministrazione. Purtroppo è un problema che ci portiamo avanti da tempo, speriamo che la Città intervenga».