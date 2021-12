Pioggia di calcinacci dal ponte: colpita un’auto in via Torino

Poteva trasformarsi in un incidente serio. Ma per fortuna per l’automobilista che mercoledì alle 22 è passato sotto il ponte della tangenziale di via Torino, all’altezza di via Brescia, a Nichelino, c’è stato solo un grande spavento. Secondo quanto raccontato dal conducente dell’auto, alcuni calcinacci si sarebbero staccati dalla struttura colpendo il parabrezza e danneggiandolo, ma lui è uscito illeso. La prima reazione: allertare altri automobilisti che percorrono quel tratto di strada per avvertirli del potenziale pericolo. Il secondo passo, il mattino dopo (ieri, ndr) è stato allertare anche il Municipio, affinché si possano prendere in fretta provvedimenti.

Via Torino una delle arterie principali della città, è percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli potenzialmente esposti al pericolo. L’Amministrazione si è subito messa in moto: «La polizia municipale ha immediatamente fatto un sopralluogo insieme ai tecnici comunali ed è stata allertata l’Ativa, cui compete la manutenzione del ponte della tangenziale – rassicura il sindaco Gianpiero Tolardo – Non abbiamo riscontrato alcun danno macroscopico o notato nulla di pericoloso». Non sarebbe chiaro nemmeno il punto da cui si sarebbe staccato il calcinaccio, ma per fugare ogni dubbio è stata allertata anche la manutenzione e predisposto un secondo sopralluogo da parte dei tecnici Ativa.

Non è la prima volta che quel ponte desta preoccupazioni. Nel 2018 furono proprio gli uomini del comandante Luigi Grasso a transennare il sottopasso che unisce via Brescia con via Giovanni da Verrazzano, chiudendolo al traffico dopo essersi accorti del distacco di alcuni frammenti di cemento. I nuovi sopralluoghi verranno fatti, verosimilmente, dopo le festività natalizie.