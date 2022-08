Drammatico incidente nella notte tra ieri e oggi in via Mongreno, Pino Torinese. Un albero è caduto su un’auto, un taxi in servizio con persona all’interno. Il conducente del veicolo è deceduto.

E’ accaduto intorno alle 00:30. Coinvolte anche altre due auto. Illeso invece il passeggero del taxi e tutte le altre persone coinvolte. Sul posto è intervenuta la squadra “101” dei vigili del fuoco di Chieri. La vittima è Ezio Cauda, classe 1966, taxista e chitarrista per la Tee Dee Band, gruppo Gospel Torinese.