Pinerolo, troppe persone in discoteca: scatta la chiusura

Chiusa per 5 giorni una discoteca di Pinerolo, nel Torinese. I controlli da parte della polizia sono scattati nella notte tra il 7 e l’8 dicembre: diverse le violazioni emersa, denunciato il titolare per non aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica.

Al termine della serata, dal conteggio effettuato, sono risultate presenti all’interno del locale 932 persone, quando in realtà la capienza massima – per via delle limitazioni anti-Covid – era di 465. Dunque, è scattata la sospensione dell’attività per 5 giorni, oltre a una multa.

Tutte le persone controllate sono risultate in regola con il super Green Pass, eccetto un avventore risultato sprovvisto: il titolare è stato, dunque, sanzionato anche per questa irregolarità nonché per vendita di alcolici a un ragazzo minorenne.