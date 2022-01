Pinerolo, rocambolesco incidente: scontro tra due auto e un pullman

Rocambolesco incidente stradale questa sera in pieno centro a Pinerolo. Due i mezzi coinvolti: una Land Rover e una Mitsubishi che si sono scontrate tra corso Torino e via Chiappero ed hanno poi coinvolto un pullman.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Stando alle prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto verso le ore 20. La Land Rover, proveniente da via Chiappero, si è immessa su corso Torino, scontrandosi così con la Mitsubishi che stava proseguendo in direzione opposta, verso piazza Fontana. Nell’impatto, la Land Rover ha urtato un semaforo, danneggiandolo, mentre la Mitsubishi è finita sulla pista ciclabile in contromano, urtando anche un pullman che stava arrivando dalla stazione e fermando la sua corsa all’altezza di piazza Fontana, poco prima di uno stand dell’Automobile Club Torino.

SUL POSTO ANCHE IL 118

Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il semaforo andato in tilt. Presenti i vigili urbani, i carabinieri e la polizia locale. Presenti anche gli operatori del 118 che si sono occupati dei feriti.