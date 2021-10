Pinerolo: incendio e scoppio in appartamento, crolla palazzina. Un morto, si scava tra le macerie [FOTO e VIDEO]

Prima l’incendio, poi l’esplosione e quindi il crollo parziale della palazzina: drammatico episodio nella prima mattinata di oggi in piazza Sabin, a Pinerolo. E’ accaduto all’interno di un appartamento al terzo piano dell’edificio, rogo che, seguito dallo scoppio, ha fatto crollare di conseguenza il quarto su quello sottostante.

MORTA DONNA 84ENNE, GRAVE IL MARITO

I soccorritori stanno ora scavando tra le macerie per cercare almeno due dispersi. C’è una vittima: si tratta di una donna di 84 anni, morta nel rogo. Le persone fino ad ora estratte vive dalle macerie sono tre: un codice giallo ed uno verde inviati a Pinerolo ed un uomo, marito della vittima, in condizioni molto gravi con ustioni di 1° e 2° grado sull’80% del corpo trasportato in elisoccorso al Cto.

PALAZZINA DICHIARATA INAGIBILE

Sul posto sono sono presenti vigili del fuoco, carabinieri e uomini del 118: inviate due mezzi di soccorso avanzato, l’elisoccorso e 4 msb. La palazzina, composta da 12 alloggi, è stata completamente evacuata e quindi, più tardi, dichiarata inagibile. Il rogo ha infatti arrecato danni anche all’intera struttura sottostante.

LE IMMAGINI DEL ROGO ALL’ALBA

TENDA DEI VIGILI SUL LUOGO

Alle ore 11 proseguono le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Un quarto ferito, intanto, si è presentato autonomamente al pronto soccorso di Pinerolo. Montata, inoltre, una tenda medica per assistere anche psicologicamente le persone illese che hanno evacuato l’edificio.



Il sig. Gerbolino, che ha estratto il ferito

LE IMMAGINI DAL LUOGO DELL’INCENDIO

L’INCENDIO VISTO DALL’ELICOTTERO

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++