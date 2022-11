Da stanotte a Pinerolo i lavoratori della Raspini, grande fabbrica di produzione carni e distribuzione gdo, sono in sciopero. Gli operai in lotta, come sottolinea una nota della sigla sindacale Lavoratori S.I. Cobas Raspini, “rivendicano un aumento salariale di 150 euro mensili, in forma di premio, per contrastare il carovita e la stabilizzazione dei lavoratori con contratti a termine, per contrastare precarietà e discriminazioni”.