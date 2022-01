Piero D’Amore, l’ultimo dandy: artista della “Torino da bere”

Se ne è andato in un mondo di fantasia e di colori Piero D’Amore, l’ultimo vero dandy di Torino, che è stato pittore, animatore culturale e direttore artistico di Radio Reporter (scrivendo pagine indimenticabili nell’emittenza subalpina) ma soprattutto un simbolo nei salotti bene, nei bar e nei locali alla moda, con la sua eleganza ricercata e mai sopra le righe. Aveva 77 anni, lo ha vinto un male incurabile a cui ha opposto una fiera resistenza.

Di lui conservo un quadretto che potrebbe essere il ritratto di ciò che impersonava la sua vera genialità: le mani. Con l’ immancabile sigaretta tra le dita, la camicia a righe bordeaux che faceva capolino dal blazer blu il Piaget d’oro al polso. Di fronte un foglio bianco appena spiegazzato e un lungo pennello appoggiato ad una tazzina di caffè. Già perché al di là della suo apparire che tanto piaceva alle belle signore e poco, pochissimo ai loro accompagnatori, Piero era un artista vero, uno cresciuto alla scuola del maestro Raffaele Pontecorvo, amico di Giorgio Bonelli, Aldo Mondino, Ezio Gribaudo, Alighiero Boetti. Fortunate sono state le sue esposizioni d’arte a Milano, Portofino, Torino e Venezia che avevano tra i soggetti più ricercati dai collezionisti “I Blue Jeans” con trame sottili, quasi evanescenti nei cangianti toni dell’azzurro più intenso. Nel 1983 una sua opera, dal titolo “Wimbledon 1940” venne acquistata persino dal Moma di New York. Una carriera, come la vita, fatta di successi e di silenzi. Inframezzata di esperienze cinematografiche e di arte innovativa come le gigantesche fotografie di “Art Fun Cafè” esposte negli spazi dello storico Bar Platti. Il Piero pubblico della “Torino da bere” e quello privato che ti salutava alzando un calice al Ballantine dov’era quasi una scultura vivente, circondato dagli amici di sempre, come Piero Chiambretti. Ci mancherà il suo sorriso, la voce tonante, quel suo fisico possente e dinoccolato. E, soprattutto, il tocco magico delle sue parole. Come queste: «……ad una “ vecchia” giacca che indosserò domani… Sei di lana “pregiata” e sei rimasta tale. Tu 23 io 73! Quindi quando ci siamo abbracciati avevo 50anni. Sai che allora scherzando dicevo “I miei soldi? Tutti inVestiti!” Ora denaro non ne ho, ma mi sei rimasta TU. Mi stai ancora bene, perché sono rimasto com’ero…il solo modo che ho avuto per piacerti ancora. Le tue dita di bottoni mi sfiorano appena tra un’asola e l’altra. Sei rimasta morbida e calda. Ho cambiato profumo (Tactics non lo fanno più) ma Bleu de Chanel ti piacerà. Certo non riceverai più certe carezze, ma chissà… Intanto tu stai dalle spalle ai fianchi! Domani dovrò trovare “qualcosa” ti stia bene dalla vita in giù! Li chiamano pantaloni…. So quanto sei “difficile“!….

Ciao Piero.