Piemonte, stop a lotto AstraZeneca: vaccinazioni riprendono regolarmente

Riprendono regolarmente le vaccinazioni AstraZeneca in Piemonte dopo il momentaneo stop della somministrazione deciso in mattinata. A comunicarlo l’Unità di Crisi della Regione: è stato infatti individuato ed isolato il lotto del quale faceva parte la dose somministrata ieri all’insegnante di Biella, deceduto poi nelle scorse ore.

ACCERTAMENTI SUL LOTTO COINVOLTO

Il commissario dell‘Area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi Antonio Rinaudo ha deciso per la sospensione in via del tutto precauzionale per poi dare il via libera per il prosieguo delle vaccinazioni poco fa. Convocata, intanto, la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza, che si riunirà nel pomeriggio.

L’ASSESSORE ICARDI: “ATTO DI ESTREMA PRUDENZA”

“Si tratta – aveva specificato l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi in mattinata – di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini”.