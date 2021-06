Piemonte, saldi estivi al via dal 3 luglio: «Confidiamo nella ripresa dei consumi»

Con la zona bianca praticamente alle porte, il Piemonte comincia a fare i conti anche con il ritorno dei saldi estivi. In questo 2021 dove le attività sono state danneggiate dalla pandemia da Covid 19 per quattro mesi abbondanti, i saldi rappresentano una concreta speranza di ripartenza. Gli sconti per i clienti prenderanno il via tra un mese esatto. Da sabato 3 luglio. E dureranno otto settimane, anche non continuative. La decisione ha trovato nella giornata di ieri il suo iter conclusivo con l’approvazione della delibera, a firma dell’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio. Il tutto al termine di un attento confronto con le regioni confinanti Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna con le quali è stato concordato di iniziare le vendite nello stesso giorno. Il via libera agli sconti riguarderà tutte le categorie merceologiche, senza distinzione tra il commercio in sede fissa e il commercio online. «Con un mese di anticipo – sottolinea Poggio -, le aziende potranno programmare meglio la stagione. Adesso confidiamo nella ripresa dei consumi da tempo fermi. Alcuni segnali sono incoraggianti, ci auguriamo che questa tendenza possa proseguire e anzi crescere». La decisione della Giunta, fa sapere l’assessore, è stata accolta favorevolmente dalle principali associazioni di categoria, con le quali era stato avviato un confronto nelle settimane scorse. Il commercio in sede fissa, che già vive della concorrenza con il mondo online, punta a rialzare la testa e a ritrovare la sua clientela di fiducia. Come tutti gli anni, poi, arriverà il solito vademecum anti “fregature”. Con l’invito ai torinesi a conservate sempre lo scontrino, a confrontare i prezzi, a valutate la bontà della merce, a non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo e a diffidare degli sconti esagerati perché gli sconti superiori al 50% spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati.