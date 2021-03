Piemonte, oggi 12.384 vaccinati contro il covid

Sono 12.384, tra cui 6.955 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2.839 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 537.619 dosi (delle quali 160.859 come seconda), corrispondenti all’77,8% delle 691.200 finora disponibili per il Piemonte.

La percentuale è inferiore a quella di ieri in quanto il totale comprende le 47.100 dosi di AstraZeneca consegnate ieri.