Piemonte, il 98% delle Rsa è ‘Covid free’

Sono 18.967 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 9.256 è stata somministrata la seconda dose, 2.298 immunodepressihanno ricevuto la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.869 i 12-15enni, 4.557 i 16-29enni, 3-037 i trentenni, 2.824 i quarantenni, 2.101 i cinquantenni, 764 i sessantenni, 359 i settantenni, 2.421 gli estremamente vulnerabili e 272 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.982,642 dosi, di cui 2.758.469 come seconde e 17.158 come terze, corrispondenti all’88,5% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in distribuzione alle aziende sanitarie, 236.340 dosi di vaccino Pfizer e 96.500 di Moderna.

IL 98% DELLE RSA IN PIEMONTE È COVID FREE

I dati del monitoraggio settimanale rilevano che il 98% delle residenze per anziani sono “Covid free” e si confermano quindi uno dei luoghi più sicuri grazie alla campagna vaccinale e al lavoro svolto in questi mesi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte insieme alle oltre 700 strutture del territorio.

Su più di 33 mila ospiti al momento solo 46 risultano in isolamento per Covid, lo 0,13%, mentre la percentuale di positività nel personale è dello 0,10%. Minime anche le ospedalizzazioni, che sul totale degli ospiti sono lo 0,76%. La mortalità si conferma ridotta dei 2/3 rispetto al dicembre 2020, prima dell’avvio della campagna vaccinale.