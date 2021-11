Piemonte, i costi generati dal Covid: ricaduta di 138 euro a persona

Nella riunione di oggi dell’Unità di crisi con il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi è stato anche affrontato il tema dei costi generati dal Covid sul sistema sanitario piemontese.

RICADUTA DI 138 EURO PRO CAPITE

Sono 595 i milioni di euro nel il 2021, di cui 400 per le spese e 195 per il personale. La ricaduta per ogni cittadino del Piemonte è stata di circa 138 euro pro capite, in linea con la media nazionale (135 euro).

USATE LE RISORSE DEL FESR

La Regione ha fatto fronte alle maggiori spese attraverso le economie del fondo sanitario e utilizzando le risorse del Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, che l’Ue ha autorizzato per fronteggiare i costi della pandemia.

L’ASSESSORE ICARDI DOMANI A ROMA

Questo ha consentito al Piemonte di mantenere un equilibrio e garantire il servizio sanitario anche guardando al prossimo anno, ma per poter mettere in campo nuovi investimenti nel 2022 sarà fondamentale un intervento dello Stato. Proprio per discutere di questo con le altre Regioni, domani l’assessore Icardi sarà a Roma per un incontro prima con i capigruppo di Camera e Senato e a seguire con i coordinatori e vice coordinatori della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni con il ministro della Salute Speranza.