Piemonte, al via i vaccini anche nelle strutture private. Cirio: “3500 somministrazioni in più al giorno”

“Una giornata importante perché al nostro esercito di vaccinatori si aggiungono le strutture sanitarie private”. Lo ha scritto su Facebook il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto all’inaugurazione del nuovo Centro allestito presso l’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino.

“L’ospedale Gradenigo è il primo a partire e di questo desidero ringraziare Humanitas. Sono già 24 le strutture che da una prima ricognizione hanno aderito, aggiungendosi ai 136 punti che abbiamo già operativi in Piemonte – ha spiegato Cirio -. Questo ci consentirà di aumentare la nostra capacità vaccinale di 3500 somministrazioni al giorno, arrivando a una media di 20 mila al giorno per fine mese. È solo l’inizio, perché coinvolgeremo anche le strutture non accreditate ma autorizzate dalla Regione, per arruolare un numero sempre maggiore di soldati nel nostro esercito, che per vincere questa battaglia però ha bisogno delle munizioni: i vaccini”.