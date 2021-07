Picchia la compagna e le vieta relazioni sociali: arrestato per maltrattamenti

Picchia la compagna. Arrestato per maltrattamenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo, ventitreenne straniero, è stato anche sanzionato per ubriachezza.

E’ successo lunedì sera: gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un condominio del quartiere Crocetta per una lite in un’abitazione. Sul posto, dopo aver bussato alla porta, gli agenti non hanno ricevuto alcuna risposta, tuttavia avevano accertato la presenza di persone in casa. Poco dopo, dal balcone dell’abitazione si una donna dice agli agenti di non aver bisogno di aiuto. Gli agenti, tuttavia, bussano nuovamente alla porta e sull’uscio si palesa la donna intimorita e con il volto provato, la quale ribadisce di non avere più bisogno della Polizia. A questo punto appare un uomo dall’interno che cerca di chiudere la porta, evento che viene impedito dagli agenti.

Una volta dentro l’abitazione, la donna racconta ai poliziotti di essere stata percossa dal compagno, fatto non nuovo nella loro relazione, nel corso della quale il compagno aveva sempre cercato di isolare la donna dal suo contesto sociale vietandole anche di frequentare delle amiche. La donna ha anche raccontato che era stato proprio il compagno ad impedirle di aprire la porta di casa quando i poliziotti avevano bussato.