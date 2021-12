Piazza San Carlo, la chat di Appendino: «Questo è un merdone. Se si sa, siamo morti»

Torna a far discutere in Corte d’Assise la tragedia di piazza San Carlo del 3 giugno 2017: gli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini, difensori del viceprefetto Roberto Dosio, uno degli imputati.

LA CHAT: “NON C’ERANO SOLDI PER GLI STEWARD”

Nel discorso è stata mostrata una chat che vede protagonista l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, e l’allora capo di gabinetto, Paolo Giordana. In un passaggio, nel quale gli avvocati hanno spiegato come Dosio e la Commissione provinciale di vigilanza non possa essere responsabile per omissione di altri, la prima cittadina scrive «se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti».

“SARA’ UN MERDONE UNICO…”

L’agenzia Turismo Torino, come spiegano Strata e Bissattini, informò all’epoca la Questura della mancanza di fondi per predisporre il servizio di steward. Di tutto questo, però, la Commissione rimase all’oscuro e le forze dell’ordine scelsero quindi di mobilitare un centinaio di agenti. Altri passaggi della chat tra Appendino e Giordana vedono quest’ultima scrivere “se gli steward fossero indispensabili li avrebbero dovuti prescrivere. Non lo hanno fatto, sono affari loro”. La sindaca replicò: “Non la farei semplice, questo sarà un merdone unico”.