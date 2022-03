Piazza San Carlo, 3 condanne e 6 assolti. Oltre un milione ai parenti della Amato

Condannati i responsabili della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma non la commissione di vigilanza della prefettura. Si è concluso con tre condanne e sei assoluzioni il processo (che si è svolto in dibattimento, l’abbreviato si è concluso mesi fa) sulla tragedia di piazza San Carlo del 3 giugno 2017, in cui persero la vita Erika Pioletti e Marisa Amato e rimasero ferite oltre 1.600 persone.

La condanna più alta (due anni per disastro e omicidio colposi) è stata inflitta dalla Corte d’Assise, presieduta dalla giudice Alessandra Salvadori, a Michele Mollo (difeso da Elena Negri), ex capo di Gabinetto della questura. Fu lui a firmare l’ordinanza sulla proiezione della finale di Juve-Real Madrid. «Chi crea un rischio – aveva dichiarato l’aggiunto Vincenzo Pacileo – deve occuparsi di quanto ne deriva. Mollo avrebbe dovuto coordinarsi con gli organizzatori per la sistemazione delle transenne, cosa che non è avvenuta. Poi ci fu il problema del parcheggio sotterraneo: non si poteva in maniera assoluta escludere che da qui potessero passare persone». Sono stati condannati ieri, per gli stessi reati, anche Alberto Bonzano, vicequestore a cui quella sera capitò il turno come dirigente dell’ordine pubblico (un anno e quattro mesi) e Marco Sgarbi, vicecomandante della municipale (un anno e due mesi). La Corte ha assolto gli altri sei imputati, per i quali la procura aveva chiesto un anno e sei mesi ciascuno. Paolo Lubbia, dirigente del Comune (difeso da Lorenzo Imperato e Marco Longo), è scoppiato in lacrime dopo la lettura del dispositivo. «Sono soddisfatto per come è finita – ha detto in aula – ma non mi sento di gioire, quella fu una tragedia per tutta la città». Un anno fa, per il Comune, al processo in abbreviato, erano invece stati condannati a un anno e sei mesi l’ex sindaca Chiara Appendino e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Ieri la Corte d’Assise ha assolto anche Chiara Bobbio, del Gabinetto della sindaca, difesa da Valentina Zancan, che ha dichiarato: «E’ una sentenza giusta, che ha acclarato la totale estraneità della nostra assistita, come emerso dal dibattimento». Emozionato per l’assoluzione, con gli occhi lucidi, anche il poliziotto Pasquale Piro, della commissione di vigilanza della prefettura. «Abbiamo lavorato sodo per farlo assolvere – commentano i suoi legali, gli avvocati Roberto De Sensi e Celere Spaziante – e ora giustizia è fatta». Non nasconde un velo di amarezza Dario Longhin, che la sera della tragedia era caposquadra dei vigili del fuoco. Con il suo avvocato, Roberto Longhin, ammette: «Siamo molto contenti dell’assoluzione, ma questi 4 anni di vita rubata non ce li restituirà nessuno». La Corte d’Assise ha assolto anche il viceprefetto Roberto Dosio (avvocato Claudio Strata) e Franco Negroni, componente della commissione di vigilanza della prefettura (legale Roberto Capra).

Secondo l’avvocato di parte civile Marco Bona, «si tratta di una sentenza giusta che colpisce i vertici». «La sentenza non riporterà in vita Marisa Amato – dichiara l’avvocato Nicola Menardo – l’auspicio è che diventi uno stimolo affinché tragedie di questo tipo non si ripetano». Ai familiari di Amato sono state riconosciute provvisionali per un milione e 100mila euro. Responsabili civili sono il Comune di Torino e il ministero dell’Interno.

Perplesso il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo: «Non mi scandalizza affatto che ci siano state delle assoluzioni – commenta – ma al di là delle singole posizioni, la commissione di vigilanza secondo me qualche responsabilità la ha».