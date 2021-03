Piazza della Repubblica, in casa otto involucri di cocaina purissima: arrestato 62enne

In casa aveva della cocaina purissima, ma è stato scoperto e arrestato. Il 62enne, che si trovava nel suo appartamento in piazza della Repubblica insieme a moglie e figlio, è stato controllato la scorsa domenica da personale della Squadra Volante che aveva fondato motivo di ritenere che nell’alloggio in questione passassero ingenti quantitativi di droga.

In effetti, all’interno di un borsone nella camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto la somma di denaro contante di 2130 euro, otto involucri termosaldati “a paracadute” contenenti cocaina, una busta di grosse dimensioni contenente 86 grammi del medesimo stupefacente, materiale vario utile al confezionamento, due cellulari e una scheda sim.

L’uomo, con numerosi precedenti specifici proprio per droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.