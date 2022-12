Piazza Borromini rimane senza edicola: «Dopo sedici anni lasciamo l’attività»

Dopo sedici lunghi anni l’edicola di piazza Borromini, nell’area mercatale di Madonna del Pilone, chiuderà i battenti. La data è stata già decisa: il 30 dicembre. Ad annunciarlo su Facebook sono le due sorelle Paola e Raffaella, che gestiscono l’attività con l’aiuto del papà Pietro. Una brutta notizia per il quartiere, già privato del servizio di corso Casale angolo con via Gassino e del chiosco di piazza Hermada. Un’altra tegola per l’editoria, che vede soprattutto i chioschi in difficoltà. «I principali giornali torinesi si vendono ancora – raccontano Paola e Raffaella -, ma per il resto non sono certi tempi d’oro. Oggi molti fanno gli abbonamenti online e forse il gioco non vale più la candela. La concorrenza con il digitale comincia a farsi sentire».

Un riferimento

L’edicola era diventata un punto di riferimento anche per il mercato, con i bambini ad accaparrarsi i classici giochini in busta e i più grandicelli ad acquistare fumetti o riviste per gli appassionati. «Ci dispiace molto, abbiamo anche provato a cercare qualcuno che rilevasse l’attività – rivelano ancora le due sorelle -. Ma per ora non ne abbiamo cavato un ragno dal buco. E’ una ricerca davvero complicata». Il futuro di Raffaella e Paola, insomma, potrebbe essere ben diverso da quello delle riviste e dei giornali. «Ringraziamo tutti i nostri clienti, per questi lunghissimi 16 anni insieme» è il messaggio lasciato via social.

L’appello

Da qui la proposta di lanciare, attraverso il nostro giornale, un nuovo appello. «Speriamo che qualcuno ci contatti. C’è ancora un po’ di tempo e noi non vorremmo che l’edicola chiudesse definitivamente». Chi volesse avere maggiori informazioni può contattare Paola e Raffaella ogni giorno al numero di telefono 334.7143780.