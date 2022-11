Pianezza, una stanza d’ascolto per le donne vittime di violenza [LE FOTO]

Il progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, dal titolo del celebre saggio di Virginia Woolf, nasce nel 2015 da un accordo dell’Arma dei Carabinieri con l’Associazione Soroptimist International, con lo scopo di incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia. Questo ricreando un luogo protetto e accogliente dove poter raccontare quanto accaduto, determinando un rapporto meno traumatico con gli investigatori. A tal fine sono state definite le linee guida per l’arredo delle stanze che tengono conto della psicologia dei colori e delle immagini sul comportamento umano.

Il progetto, evolutosi nel tempo fino a raggiungere circa 175 luoghi protetti, è visualizzabile attraverso una mappa interattiva all’indirizzo web https://www.soroptimist.it/unastanzatuttaperse/, dove sono riportati gli elementi necessari riguardanti la localizzazione e la tipologia delle stanze.

Laddove non sia presente una stanza, o sia preferibile raccogliere le testimonianze in luoghi non istituzionali, il progetto viene incontro alla vittima con quella che è stata definita “Una stanza tutta per sé… portatile”, una valigetta con il kit informatico audio-video per la verbalizzazione delle denunce.

L’aula per l’audizione della donna o di un soggetto fragile che denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento è un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e attenzione per le sofferenze subite.

Il progetto comprende, inoltre, un impegno articolato sulle problematiche dell’incentivo alla denuncia e si occupa di predisporre mezzi utili ad avvicinare il maggior numero possibile di vittime al fine di far conoscere l’esistenza e la localizzazione sul territorio delle “stanze tutte per sé” presenti in tutta l’Italia.

Il protocollo è stato da ultimo rinnovato per il triennio 2023-2025, con la sottoscrizione avvenuta in questo mese di novembre da parte del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e della Presidente del Soroptimist International d’Italia, Dott.ssa Giovanna Guercia.

In particolare, per la stazione dei carabinieri di Pianezza (TO), sarà un punto di riferimento per i diversi comuni di competenza (Pianezza, Givoletto, San Gillio, La Cassa) nonché per l’intero Comando Compagnia di Rivoli.

Con la nuova stanza inaugurata a Pianezza il Comando Provinciale Carabinieri di Torino può contare su 6 stanze presso:

Compagnia Carabinieri Torino San Carlo, Compagnia Mirafiori, Stazione Torino Borgata Mirafiori, Stazione Carabinieri Torino Barriera Milano, Stazione Carabinieri di Pianezza, Stazione Carabinieri di Settimo Vittone.