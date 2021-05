Piacevoli fatiche

Nello stato africano dello Zimbabwe (l’ex Rhodesia) vive un 66enne, Misheck Nyandoro, che ha 16 mogli e 151 figli. Quasi dieci per moglie. Davanti a tanta prolificità africana, pensando agli arrivi quotidiani di “risorse” dal continente nero, corre un brivido. La media italiana è di 1,27 figli per donna. Facciamoli pure arrivare, i neri, ci penseranno loro a sostituirci nel giro di poche generazioni. Tornando a Nyandoro, il Daily Mail scrive che lo stallone nero, onorando fino a 4 spose per notte, di giorno deve recuperare le forze e quindi non lavora. Ma non è un problema, perché i suoi 151 figli lo adorano, e i più grandi fra loro mantengono tutta la famiglia. In natura tutti gli animali che praticano la poligamia lo fanno per tramandare quanto più possibile il loro Dna. In molte specie il nuovo capobranco, dopo aver sfidato, vinto e cacciato il vecchio, uccide i cuccioli perché le femmine vadano di nuovo in estro e partoriscano figli suoi. Nyandoro non lo sfida nessuno, quindi si gode la cospicua figliolanza che a sua volta trasmetterà i suoi geni a camionate. Mi fa venire in mente una storia analoga degli anni ‘90. Un plurimiliardario americano di mezz’età si ritirò in un paese del Mato Grosso (nel centro del Brasile) facendo correre la voce che qualunque vergine gli avesse dato un figlio sarebbe stata mantenuta a vita, anche se si fosse sposata con un altro. L’offerta non fu giudicata offensiva dall’indigente comunità locale, e lui arrivò ad avere 352 figli. Due esempi di maschilismo tribale che faranno incazzare le femministe e i radical politicamente corretti. Ma non saranno rari, casi simili, nella futura decrescita felice da loro tanto agognata

