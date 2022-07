Pet beauty, un mondo di coccole per il tuo amico peloso

Il mondo degli amici a quattro zampe è cresciuto tantissimo negli ultimi anni tanto che il numero dei pet negli appartamenti ha superato quello degli abitanti del nostro Paese. Sono oltre 62 milioni gli animali domestici rispetto ai 59 milioni di abitanti che compongono la popolazione italiana secondo i dati di Altroconsumo.

La grande maggioranza degli italiani considera gli amici pelosi parte della famiglia, come veri membri del nucleo e a loro vanno tutte le migliori cure. È per questo che il settore del pet beauty è cresciuto in modo esponenziale con ben 77 milioni di euro spesi solo per giochi ed prodotti di bellezza dedicati ai cani e agli altri amici a quattro zampe. Un settore in forte espansione con una crescita del 7,1% solo nell’ultimo anno nel nostro Paese per una cura del cane che ormai attira tutte le attenzioni dei padroni che compiono scelte che sono sempre più simili a quelle degli uomini. Tante le analogie tra cani e padroni che porta a scegliere non solo prodotti simili ma anche certificati e sicuri che coniugano innovazione ed efficacia. Tra questi c’è senza dubbio lo shampoo per cani Amusi, un prodotto professionale realizzato da uno dei brand più promettenti in Italia che è nato dal desiderio di elevare lo standard di vita degli animali domestici offrendo ai loro padroni solo prodotti su misura per garantire il benessere degli amici pelosi.

Lo shampoo proposto da Amusi è realizzato in modo da venire incontro alle esigenze degli amici a quattro zampe, rispettando il ph della pelle del cane, adattandosi anche alle cuti dei pet più sensibili e concedendo una schiuma delicata sul pelo ma adatta a giocare insieme al padrone per un momento di coccole fantastico. Le tipologie tra le quali scegliere sono diverse, tutte però assicurano un profumo gradevole e delicato, eliminano i cattivi odori e donano al pelo lucentezza. Si tratta di shampoo naturali realizzati con pregiati oli essenziali ed estratti botanici, privi di parabeni e coloranti, senza nichel e rigorosamente made in Italy, senza essere testati sugli animali.

Basta visitare il sito di Amusi e scegliere la tipologia di shampoo più adatta al proprio cane unendo anche altri prodotti per l’igiene dell’animale, dal balsano allo spray scioglinodi per una mise splendente, profumata e lucente ed una toelettatura casalinga

da veri intenditori.