Nuovo caso di peste suina africana in Piemonte. Ad accertarlo, a Cremolino, in provincia di Alessandria, l’Istituto zooprofilattico sperimentale. Si tratta del primo caso di positività verificato in quel Comune della provincia piemontese da quando è iniziata l’emergenza.

CASI DI POSITIVITA’ SALGONO A 173

I casi di positività al virus nella cosiddetta “zona di protezione II”, a partire dal 27 dicembre 2021, salgono così a 173 di cui 113 localizzati in Piemonte e 60 in Liguria.