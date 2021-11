Pesca, telecamere e sicurezza: «Le linee guida per i laghetti»

Migliorare la vita del quartiere attorno ai laghetti della Falchera. È l’appello lanciato nelle scorse ore al Comune di Torino, attraverso un corposo documento, dal comitato Falchera Labb. Si tratta di una serie di linee guida condivise con il comitato per lo Sviluppo della Falchera, con il gruppo dei volontari per i laghetti, con il corpo Guardie Ittiche Ucv e con lo Spinning Club Italia. Obiettivo provare a gestire e regolamentare la fruizione del lago attraverso l’introduzione di cartelli descrittivi dedicati ai punti d’interscambio, all’ittiofauna e cartelli regolamentanti la pesca e il comportamento da tenere in prossimità del lago.

Nel lungo elenco, considerando che uno dei temi portanti è quello dell’inciviltà, figura la richiesta di cestini per la raccolta rifiuti e di servizi igienici pubblici valutanti la presenza di disabili e neonati. «Sono punti – spiegano Damiano Grilli (Falchera Labb), Davide Andrezza (Ucv), e Guglielmo Brizio (Sci) -, su cui bisogna lavorare in concerto tra associazioni, Circoscrizione e Comune». Anche attraverso attività di formazione e informazione per le persone interessate alla salvaguardia del lago, in collaborazione con le associazioni e i comitati già presenti sul territorio.

Una tutela del bene pubblico che secondo gli autori del documento può diventare reale anche in presenza di controlli più frequenti da parte dei corpi di guardia e di un sistema di monitoraggio dell’area attraverso l’installazione di telecamere e/o fototrappole. Ampio spazio anche al tema sportivo con l’introduzione di attività compatibili con flora e fauna del territorio. «E una gestione della pesca, da regolamentare».