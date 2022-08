Persiana cade in strada: 27enne colpita e uccisa

Stava andando al ristorante con un amico. Una breve passeggiata sulla Grand Rue di Briançon, l’antica e caratteristica via centrale della città francese, vietata al traffico e piena di negozietti. In quel locale però Carlotta Grippaldi, 27 anni compiuti da neanche due settimane, non ci è mai arrivata: mentre camminava allegra e spensierata, la morte l’ha raggiunta sotto forma di una persiana, staccatasi dalla finestra del secondo piano di uno dei palazzi che si affacciano sulla strada. Carlotta, una sportiva, ha lottato ma il suo cuore si è fermato per sempre sull’ambulanza che la stava trasportando al vicino ospedale. Una morte assurda, avvenuta sabato poco dopo le 19.30, sulla quale la Procura di Gap ha aperto un’inchiesta per omicidio involontario e messa in pericolo della vita altrui. Nel mirino c’è ovviamente il proprietario dell’appartamento dal quale si è staccata la persiana, che potrebbe non aver eseguito le necessarie manutenzioni per impedire che si potesse verificare una simile tragedia.

Carlotta, residente a Torino, era molto conosciuta in Val di Susa. La montagna era da sempre la sua passione, condivisa con la sorella minore. Laureata in Scienze della Comunicazione con un master da 110 e lode in marketing, da aprile aveva trovato lavoro alla Lavazza. Il cuore però la riportava sempre in montagna: nel 2019 aveva preso il diploma come maestra di sci, come la sorella, e nella stagione fredda insegnava sulle piste del Sestriere con la scuola Preskige. Molto attiva sui social, come tutti i ragazzi della sua età, sul suo profilo Linkedin aveva scritto di se stessa: «Sono dinamica, veloce, attiva e predisposta alle pubbliche relazioni. Ho uno spiccato senso del dovere, sono precisa e attenta ad ogni minimo dettaglio. Il mio motto è “Dream big, start small, but… start NOW!”».