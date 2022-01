Pericolo in alto mare: cucciolo di balenottera rischia di rovesciare la barchetta

Pericolo in alto mare: cucciolo di balenottera si avvicina troppo pericolosamente ad una piccola imbarcazione di legno. Forse, chissà, vuole solo giocare. Fatto sta, scivola sotto lo scafo della barchetta e per poco non lo rovescia! I pescatori sono costretti ad allontanarlo con u remi. Per fortuna tutto finisce bene, però a bordo se la sono vista brutta!!