Perez vince a Monaco, Ferrari beffata con Leclerc 4° dietro a Verstappen

Sergio Perez vince un rocambolesco Gran Premio di Monaco, durato oltre tre ore e condizionato da un iniziale posticipo per via della forte pioggia.

La Ferrari, che aveva monopolizzato la prima fila in qualifica, ha perso ogni chance di giocarsi la vittoria con una strategia sbagliata, che ha condannato il poleman Leclerc a perdere il podio. Seconda posizione per l’altra rossa di Sainz, Verstappen terzo guadagna altri punti sul monegasco in classifica piloti.

Quinto Russell, sesto Norris. Alonso su Alpine chiude settimo davanti all’altra Mercedes di Hamilton. Ocon nono, chiude la top 10 Bottas.