Perde lo smartphone in spiaggia ma…gli era rimasto attaccato alla schiena!!

Che fine ha fatto il telefonino? L’uomo lo ha perso in spiaggia. Non lo trova. Si guarda intorno, sposta asciugamani e sedia sdraio, ma niente. Lo smartphone proprio non si trova. Incredibilmente, però, eccolo spuntare fuori: il cellulare era rimasto attaccato alla schiena dell’anziano, senza però che questi se ne accorgesse…