Perde il controllo della moto: 45enne muore sulla statale 24

Ancora un incidente mortale sulle strade torinesi e ancora una volta a perdere la vita è un motociclista. Questa volta è successo in Val di Susa, le cui strade statali sono spesso teatro di incidenti che vedono coinvolte motociclette, soprattutto nel fine settimana quando sono tra le mete preferite dei centauri per una gita in montagna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 all’altezza dei tornanti di Serre la Voute, sulla statale del Monginevro tra Salbertrand ed Exilles, quando il motociclista, un 45enne di Moncalieri che viaggiava in direzione di Susa, ha perso il controllo della propria Yamaha ed è finito contro il guard-rail a lato della strada.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, in ambulanza e anche con l’elisoccorso, ma purtroppo i lunghi tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Susa. Tra le ipotesi, quella che il motociclista abbia perso il controllo a causa della pioggia che proprio in quei minuti aveva cominciato a cadere in Valle.