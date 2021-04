Percosse e minacce, tre mariti violenti arrestati a Torino

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati, i carabinieri hanno arrestato tre mariti violenti a Torino. In particolare nel quartiere di Barriera Milano è finito in manette un albanese che dopo avere picchiato la moglie si è allontanato da casa, ma è stato in breve tempo rintracciato a Grugliasco presso l’abitazione di un’amica.

Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo, dopo aver percosso più volte con calci e pugni la compagna, l’aveva anche minacciata di morte. Inoltre i militari dell’Arma a seguito di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto una pistola, che è risultata rubata. L’arma sarà inviata al Ris di Parma per verificare il suo utilizzo in altri episodi delittuosi.

Sempre nel quartiere Barriera Milano stessa sorte è toccata a un cittadino romeno di 32 anni che ubriaco, durante una lite per futili motivi, ha colpito al volto la moglie. I carabinieri intervenuti in casa lo hanno prontamente bloccato. La donna nell’occasione ha riferito di subire ininterrottamente violenze fisiche e psicologiche dal gennaio del 2018.

Infine nel quartiere San Donato i militari della locale Stazione sono intervenuti in una abitazione chiamati da una mamma che, temendo di essere malmenata dal marito che l’aveva aggredita verbalmente, si era rinchiusa con sua figlia in una stanza eall’abitazione. All’arrivo dei militari l’uomo ha tentato di opporsi all’intervento venendo in breve bloccato.