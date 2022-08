Perché le auto di proprietà si svalutano

La svalutazione è un problema a cui devono far fronte tutti coloro che decidono di comprare un veicolo. Un’auto nuova appena acquistata, infatti, già uscendo dalla concessionaria perde circa il 10% del proprio valore. Quando si parla di svalutazione, in particolare, si fa riferimento alla differenza tra il prezzo che è stato pagato per comprare la macchina e quello a cui la si potrà vendere. Sono tanti gli aspetti che incidono sulla svalutazione: in primo luogo il modello e la marca del veicolo, ma anche l’anno in cui esso è stato immatricolato, le sue condizioni, il numero di chilometri che sono stati percorsi e il numero di proprietari.

Il chilometraggio, per esempio, è un fattore che mette in evidenza lo stato reale del veicolo, che può essere più o meno consumato. La percorrenza media prevista di un motore diesel è compresa tra i 16mila e i 30mila chilometri all’anno, mentre quella di un motore a benzina va da un minimo di 10mila a un massimo di 20mila chilometri all’anno; molto dipende dalla cilindrata. Se la percorrenza è più elevata della media, ogni 5mila chilometri in più il valore si riduce dell’1.5%; se, invece, è inferiore, ogni 5mila chilometri in meno si ha una rivalutazione pari all’1%.

Vale la pena di tenere conto, poi, dell’anno della prima immatricolazione. Dopo il primo anno, infatti, il valore economico cala del 25%, il che vuol dire che nel giro di un anno la valutazione della macchina è del 75% rispetto al suo prezzo di partenza. Ovviamente con il passare degli anni la macchina si svaluta sempre di più: dopo nove anni, non arriva al 10% del prezzo iniziale. Il noleggio a lungo termine con Rent4you può rappresentare una soluzione efficace rispetto al problema della svalutazione dei veicoli, dal momento che permette di proteggere il capitale investito. Perché proprio Rent4you? Perché si tratta di uno dei player più affidabili del settore, forte di una lunga esperienza maturata in più di 10 anni di attività.

Il noleggio a lungo termine fa sì che la svalutazione non sia un problema per chi si mette al volante del veicolo. Il canone mensile, infatti, non prevede il pagamento del valore complessivo della macchina, dal momento che il futuro valore di rivendita è già detratto. Proprio questo è il motivo per il quale non si subisce la svalutazione con le sue conseguenze negative.