Per togliere i passaggi a livello terreni espropriati senza avviso

La comunicazione degli espropri dei terreni per realizzare un sistema di viabilità alternativa ai passaggi a livello in zona San Bernardo d’Ivrea, avviene via web e via social, senza che sia notificata direttamente agli oltre cinquanta proprietari. Lo denuncia la Coldiretti: le aziende agricole proprietarie hanno saputo dalla rete e dai giornali che saranno sottratti alle produzioni ben 15mila metri quadrati di campi. E hanno a disposizione soltanto pochi giorni per presentare osservazioni a un progetto che ridisegna l’intera area: «In una situazione come questa, risultano persino beffarde le affermazioni dell’assessore comunale Giuliano Balzola che giustifica il mancato avviso diretto dei proprietari con i tempi stretti per chiudere la progettazione affermando che non c’era il tempo per spedire raccomandate. Facciamo fatica ad accettare le modalità con cui sono state comunicati gli espropri ai proprietari dei terreni interessati dal progetto Rfi, Rete ferroviaria italiana», dice Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti.

«Forse il Comune – aggiunge – non sa che le aziende, anche quelle agricole, sono titolari di indirizzi di Posta elettronica certificata. Le aziende potevano benissimo essere raggiunte direttamente e in modo tempestivo tramite la Pec. Coldiretti chiede che vengano riviste le modalità di avviso per le aree che si intendono espropriare». Nessuno tra gli “ex proprietari” mette in discussione la necessità di sopprimere il passaggio a livello e di realizzare una viabilità alternativa, ma chiedono di poter rivedere il progetto per ridurre il consumo di suolo fertile. Per Coldiretti siamo di fronte all’ennesima umiliazione nei confronti della produzione di cibo: «Ancora un progetto disegnato sulla carta come se l’agricoltura non fosse un’attività economica come le altre. L’agricoltura è l’unica attività produttiva che, quando subisce un esproprio, riceve un indennizzo soltanto per il valore catastale dei terreni occupati e non per il valore della produzione che viene persa per sempre».